Hizmet Hareketine yönelik akıl almaz cadı avı, şimdi de ülkenin en popüler tatlıcısına kadar uzandı. Türkiye’nin ünlü tatlıcısı Serdar ve Mustafa Seyidoğlu (Seyidoğlu Baklavaları) hakkında Hizmet Hareketi sempatizanı olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Erdoğan’ın Sarayı’ndan hukuksuz şekilde yönlendirilen hakim ve savcıların, Gülen cemaatine karşı yürüttüğü soykırıma varan yargılamalar kapsamında tutuklanan Serdar Seyidoğlu ile amcası Mustafa Seyidoğlu hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ünlü baklavacılar Serdar Seyidoğlu ve Mustafa Seyidoğlu, “örgüte üye olma” suçundan ayrı tarihlerde çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Delil olarak da Gülen tarafından kendilerine plaket, namaz takkesi, seccade ve tesbih hediye edilmesi gösterildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Serdar Seyidoğlu ile amcası Mustafa Seyidoğlu hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası, “Terör örgütü üyeliği” suçundan da 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.