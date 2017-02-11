Dünyanın dört bir tarafına Anadolu insanının sesini duyurmak, hasret kalınan sesleri en ücra köşelere ulaştırmak için artık Merih.fm var.

Yediden yetmişe herkesin seveceği, kendinden bir parça bulacağı internet radyosunda yerli müziğin her çeşidinden haber, kadın, sanat ve dini içerikli programlar bulunuyor.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin geçmişten günümüze vaazlarından dualara, Kulubu’d Daria’dan aktüel haber programlara kadar zengin içeriğiyle dikkat çeken Merih FM radyosunu dinlemek için merih.fm adresine girmek ya da cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirmek yeterli.