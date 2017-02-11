Rusya, Türk askerlerinin ve ÖSO militanlarının Rusya ve Suriye ordusuna yönelik saldırısına karşılık TSK komuta merkezini vurdu. Türkiye Pazar günü Suriye’den çekiliyor.

El-Bab’da TSK komuta merkezinin vurulmasının arkasından ÖSO militanlarının ve Türk askerlerinin Suriye ve Rusya askerlerine yönelik saldırısı çıktı.

Suriye’nin El-Bab kasabasında önceki gün Rus uçakları tarafından TSK tank Komuta merkezi vurulmuş ve 3 Türk askeri yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin taraflar birbirini suçlayarak çelişkili açıklamalar yapmıştı.

İlk açıklama TSK’dan gelmiş, Rus uçaklarının yanlışlıkla Türk mevziisini vurduğunu ve görüşmeler sonunda da Rusya’nın özür dilediğini açıklamıştı. Ardından Rusya’dan yapılan açıklamada; Türkiye’nin Türk askerlerinin bulunduğu noktanın koordinatlarını vermediğini iddia ederek TSK’nın olaydan sorumlu olduğunu belirtmişti. TSK, bu iddiayı yalanlayarak koordinatların düzenli olarak Rus komuta merkezine verildiğini açıkladı.

TÜRK ASKERİ VE ÖSO MİLİTANLARI SURİYE VE RUSYA ASKERLERİNE SALDIRDI

Karşılıklı yapılan bu açıklamalardan sonra bugün El Bab da 9 ve 10 Şubat tarihlerinde gerçekte nelerin yaşandığı ortaya çıktı.

El Bab kasabasının doğusunda bulunan ve 4 karayolunun yanında olan El Hus köyüne giren Suriye ve Rus askerlerinin oluşturduğu birlik ÖSO ve içerisinde Türk askerlerinin de bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğruyor. Bu saldırıda 12 Suriye askeri yaşamını yitirirken, 6 Suriye askeri ise rehin alındı. Rusların konuyu aydınlatmak için yaptıkları girişimler sonuç vermeyince Rus ordusu operasyon kararı alıyor ve TSK’ya ait tank komuta merkezi olarak kullanılan binayı vuruyor.

Sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda ÖSO militanları ve Türk askerleri, esir Suriye askerlerini serbest bırakarak El Hus köyünü Suriye ordu birliğine teslim ediyor ve geri çekiliyor.

TÜRKİYE’NİN PAZAR GÜNÜ ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

El-Bab’da yaşanan bu gelişmeler sonrasında varılan anlaşma gereği TSK ve müttefik güçleri El Bab’ı Suriye ordusuna teslim ederek çekilecekleri iddia ediliyor. Rus kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Türkiye’nin konuya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiği ancak açıklamanın bugüne sarktığı belirtiliyor. Söz konusu açıklamada, “Türkiye, El-Bab operasyonunu başarı ile tamamlamış ve operasyon öncesi konumuna dönmüştür” ifadelerinin yer alacağı belirtiliyor.