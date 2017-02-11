Dışişleri Bakanlığı’ndan (MAE) yapılan açıklamada Bakanlık sözcülüğüne gazeteci kökenli diplomat Paul Ciocoiu’nun getirildiği duyuruldu.

2004 yılında, ilk olarak ingilizce yayın yapan Nine O’Clock gazetesinde gazeteciliğe başlayan Ciocoiu, daha sonra sırasıyla; Mediafax Haber Ajansında Dış Haberler ve Politika Editörü, Evenimentul Zilei gazetesi Dış haberler Editörü ve Balkanlarla ilgili çeşitli dergi ve gazetelerde görev yaptı.

Bölgesel konularda çeşitli makaleleleri bulunan Ciocoiu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak göreve başladı.

Çağdaş Tarih ve İngilizce alanında lisans eğitimi alan Ciocoiu iletişim alanında master yapmış.