Eski bakanın istifası üzerine geçici olarak Adalet Bakanlığı görevine getirilen Ana Birchall, ceza yasaları ile ilgili değişiklikleri Anayasa’ya uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini, ancak yolsuzlukla mücadelede en küçük bir geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Yasa tasarısının öncelikle sivil toplum kuruluşları, hukuk uzmanları ve akademisyenlerin ortak görüşü alındıktan sonra Parlamentoya sevk edileceğini belirten Birchall, “Adalet Bakanlığı olarak en iyi çözümü bulmak için toplumun bütün kesimleri ile görüşeceğiz. Tavsiyelerini dikkate alacağız. Ancak yolsuzlukla mücadelede en küçük bir geri adım atılmayacağına söz veriyorum.” dedi.

Geçen yıl Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar sonrasında ceza yasası maddelerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade eden Adalet Bakan Vekili Ana Birchall, “Bu değişiklikleri Anayasa ve AB yasalarına uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için herkesle görüşeceğiz. Hepimiz Adaletin iyi işlemesini istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Birchall, “Victorie Meydanındaki protestocularla görüşme konusunda da bir diyalog yolu bulmaya çalıştıklarını kaydetti.