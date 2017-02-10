Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türk ordusu tarafından Rusya’ya verilen yanlış koordinatlar nedeniyle ölümcül hava saldırısının yaşandığını” belirtti.
Peskov, “Türk askerlerinin Rus jetlerinin terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiği yerde olmaması gerektiğini” öne sürdü.
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki El Bab kasabası yakınlarında bulunan Türk askerleri, Rus savaş uçakları tarafından dün sabah saatlerinde vurulmuştu.
Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, “Rus savaş uçaklarının kazaen Türk askerlerini vurduğu” belirtildi.
Rusya lideri olaya ilişkin üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a telefon açtı.
Elim olayda 3 Türk askeri şehit olurken, biri ağır 11 Mehmetçik ise yaralandı.