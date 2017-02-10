Rus uçağının Suriye sınırındaki Türk askerlerini vurması ve 3 askerimizn şehit olması ile ilgili Kremlinden bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye’den özür ifadesinin geçmemesi dikkat çekti.

3 Askerimizn Suriye sınırları içerisinde şehit edilmesi ve 11 askerimizinde yaralanmasına yol açan Rus Uçaklarının bombalama olayı ile ilgili Kremlin’de bir açıklama yayınladı. Kremlin tarafı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak “trajik olay” nedeniyle üzüntülerini iletti ve başsağlığı diledi’ açıklaması yaptı. Rusya tarafının Türkiye’den özür dilendi veya dilenecek ifadesinin geçmemesi dikkat çekti.

Rusya, olaya “zayıf koordinasyonun yol açtığını” açıklayarak sadece “trajik olay” kelimesini kullandı Rusya’nın açıklamasında TSK’nın yaptığı gibi ‘Kazaen’ veya Yanlışlıkla ‘ ifadeleri bile geçmedi