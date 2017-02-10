Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Yerleşkesi’nde Eğitim-Sen, akademisyenlerin KHK ile üniversiteden uzaklaştırılmasına karşı “#HayırGitmiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak istedi. Ancak, polisin protestoya tavrı sert oldu. Üniversitelerine girmek isteyen akademisyenlere polis gaz ve coplarla müdahale etti. İki kişiyi gözaltına alındı, akademisyeni yumrukladı, bir öğretim üyesinin başına plastik mermi isabet etti, CHP’li milletvekilleri cop yedi.

Polis, akademisyenlerin, yüksek lisans öğrencilerinin ve okul çalışanlarının dahi yerleşkeye girmesini engelledi. Sadece sabah saatlerinde üniversiteye gelen akademisyenler ile lisans öğrencileri yerleşkeye girebildi.

Yerleşkeye alınmayanlar arasında SBF eski Dekanı Yalçın Karatepe, SBF mezunu emekli vali Güngör Aydın da yer aldı. Hocaların hocası olarak bilinen Korkut Boratav da eyleme desteğe geldi. Polis, kendileriyle görüşen Karatepe’ye eyleme izin verilmeyeceği, ısrarcı olunması durumunda müdahale olacağı tehdidinde bulundu. Bu sırada bir akademisyen yumruklandı.

Buna karşın akademisyenler üniversitelerine girmekte ısrar edince polis müdahaleye başladı.

Akademisyenler polisin şiddetine tepki olarak cübbelerini yere bıraktı. Hocaların cübbelerinin üzerinden botlarıyla geçen polisler tarihe geçecek bu görüntüyü verdi.