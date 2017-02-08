Romanya’nın güney ve doğu bölgelerinde kar ve fırtına etkili oluyor. Ulusal Meteoroloji Merkezi (ANM), sarı alarm kodu yayınlayarak kar ve fırtınanın Başkent Bükreş’le birlikte güney ve doğu bölgesindeki 9 ilde etkili olduğunu açıkladı. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Bükreş’teki kara, hava ve tren seferlerinde gecikmeler yaşandığı açıklandı.

ANM, kar yağışının Perşembe sabahına kadar etkisini devam ettireceğini kaydetti. Rüzgarın etkisinin yer yer saatte 60 kilometreye ulaşacağına dikkat çeken yetkililer, vatandaşları don, sis ve fırtınaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Sarı alarm kodu yayınlanan iller şöyle: Bükreş, Giurgiu, Călărași, Ilfov, Ialomița, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița ve Argeş.