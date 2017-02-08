Bugün, Romanya’nın Vrancea bölgesinde 5 saat arayla 4,4 ve 5,0 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Başkent Bükreş ve çevre şehirlerinde de hissedilen depremler korkuttu.

Ulusal Fizik ve Yer Araştırmaları Merkezi’nin (INFP), açıklamasına göre bu akşam saat 17.08’de Başkent Bükreş’e 156 kilometre mesafedeki Vrancea bölgesinde 5,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 140 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bugün öğle sıralarında (saat 11.52), yine aynı bölgede meydana gelen depremin şiddeti ise 4,4 olarak açıkladı.