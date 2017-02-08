Romanya’da tartışmalı yolsuzluk yasasını gündeme getiren ve yüzbinlerce kişinin sokağa çıkmasına neden olan Sosyal demokrat- Liberal koalisyon hükümeti hakkında bugün güvensizlik oylaması yapılıyor.

Başbakan Sorin Grindeanu başkanlığındaki hükümetin bu oylamadan etkilenmesi beklenmiyor.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti ve küçük koalisyon ortağı Liberal – Demokratik İttifakı, mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Hükümeti istifaya çağıran protestocular ise kar ve soğuğa rağmen Bükreş’teki gösterilerine devam ediyor.

Hükümet, birçok siyasetçiyi yolsuzluk soruşturmalarına karşı koruyacak bir yasa tasarısını gündeme getirmesi nedeniyle ülkede 1989’da komünizmin yıkılmasından bu yana görülen en büyük gösteriler düzenlenmişti.

Hükümet, ‘yolsuzluk affı’ olarak anılan yasa tasarısını iptal etme kararı almış ancak buna rağmen gösteriler devam etmişti.

Yasaya karşı çıkan Cumhurbaşkanı Klaus Yohannis ise Hükümetten politikacıları koruyacak yasalar yerine halkın gerçek sorunlarına çözüm bulması yolunda çalışmalar yapması gerektiğini açıklamıştı.