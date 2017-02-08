Romanya’da ceza kanunundaki tartışmalı değişikliklere karşı süren protestoların ardından Hükümet, aleyhinde verilen ilk gensoru önergesini rahat atlattı. Gensoruya destek veren milletvekillerinin sayısı 161’de kaldı. 33 oy da geçersiz sayıldı. Böylece Sorin Grindeanu Başkanlığındaki bir aylık Hükümet ilk gensoru sınavını rahat atlatmış oldu.

Parlamentodaki koltukların yüzde 61’ine sahip olan iktidardaki Sosyal Demokratlar -ALDE ve koalisyona dışarıdan destek veren Macar partisi UDMR gensoruda çekimser kaldı.

BAŞBAKAN GRİNDEANU: ARTIK İŞİMİZE BAKABİLİRİZ

Teklifin hükümeti devirebilmek için parlamentonun en az yüzde 50’sinin oyunu (233 oy) alması gerekiyordu. Oylamadan önce konuşan Başbakan Sorin Grindeanu, “Bu önergenin içeriği ve hedefi yok. Umarım bugünden itibaren artık işimize bakabiliriz” dedi.

Gensoru önergesinin gerekçesi, hükümetin yolsuzluklara af getiren tartışmalı ceza yasasındaki değişiklikle ilgili tutumuna yönelikti.

Çavuşesku rejiminin yıkıldığı 1989’dan bu yana en büyük protestolara sahne olan Romanya’da Sosyal Demokratlar ve Liberal müttefiklerinin Aralık ayında kazandıkları seçimlerin ardından parlamentoda büyük bir çoğunlukları bulunuyor.

Bu arada yeniden güvenoyu alan Başbakan Grindeanu’nun kamuoyu baskısını rahatlatmak için Adalet Bakanı Florin Iordache’yi görevden alabileceği ifade ediliyor. Başbakanın Iordache ile ilgili kararını yarın vermesi bekleniyor.