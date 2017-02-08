Bulgaristan’ın 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya başladığı “Yol vergisini – Vinyet” gümrükte ödeme zorunluluğu, dünden bu yana sınır kapılarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Bulgaristan’da artık benzin istasyonlarında vinyet satışı yapılmayacağı duyuruldu.

Yeni uygulama nedeniyle Romanya- Bulgaristan arasındaki (Giurgiu-Rusçuk) sınır kapısında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada yol vergisinin artık sınırda ödeneceği ve 7.5 ton’dan ağır taşıt sahiplerinin ödemeyi sadece kredi kartı ile yapabilecekleri getirildi.

Giurgiu sınır kapısında biri ağır biri de normal araçlar için olmak üzere sadece 2 gişe bulunuyor.

Özellikle ağır tonajlı araç sahiplerine getirilen kredi kartı ile ödeme zorunluluğu sürücülerin tepkisini çekiyor. Sürücüler, vinyet ödemesi nedeniyle sınırda 7-8 saat beklemek zorunda kaldıklarını belirterek probleme çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Gümrük yetkilileri ise, uzun kuyrukta beklememeleri için sürücüleri Negru-Voda, Vama-Veche ve Turnu-Magurele sınır kapılarına yönlendirmeye başladı. Ayrıca sürücülerin gümrüklerle ilgili gelişmeleri www.politiadefrontiera.ro web adresi üzerinden takip edebilecekleri açıklandı.