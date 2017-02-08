Türkiye’de kadınlara ve yeni doğmuş bebeklere yönelik cadı avı ve zulüm devam ediyor. Mersin’de Kur’an Kursu hocasıyken meslekten ihraç edilen Filiz Yavuz, önceki gün doğum yaptığı hastanede 24 saat geçmeden gözaltına alındı.

Doktorunun tüm itirazlarına rağmen polis, Yavuz’u kaldığı hastaneden tekerlekli sandalye ile emniyete götürdü.

ALANYA’DA DA AYNI ZULÜM YAŞANMIŞTI

Alanya’da da geçtiğimiz hafta benzer bir zulüm yaşanmıştı. Fadime G. doğum yaptıktan bir gün sonra iki büklüm ve bebeğiyle gözaltına alınıp Emniyet’e götürülmüştü. İfadesinin ardından yeni anne olmuş hanımefendi, denetimli serbestlik ile serbest bırakılmıştı.

Bu akşam da benzer olayın Mersin’de yaşanması üzerine bir okurumuz, duygularını dile getirdiği şiirini okur köşemize gönderdi. Bu vesile ile okurumuzun serzenişini dile getirdiği şiirini sizlerle paylaşıyoruz.

Adı Fadime

Adı Fadime

Alanyalı bir anne

Gördüm resmini

Yanında bir günlük bebeği

Okudum haberini

teröristmiş…

Öylece bakakaldım…

Düşündüm sonra

Hala kaybetmediğim aklımla

Nasıl bir eşkiyalıktı

Nasıl bir eylem

Kime verdi bir matem

Kim etti ona bir sitem

Nasıl girdi koluna acaba polis abla

Nasıl kaldırdı yatağından

Hasta haline bakmadan

Ve nasıl götürdü bebeğini

Daha kundaklamadan…

Ne sordu acaba hakim amca

Bakabildi mi yüzüne cesurca

‘Anlat bakalım mı ‘ dedi ukalaca

‘Neden aldılar seni?

Böyle apar toparca!’

Fadime ki , Anne ki

Suçu dağ gibiymiş meğer

Yazmaya ne kalem

Ne vicdan dayanır

Azıcık varsa eğer

Burs toplamış

Öncelikle bu bir eder

Sonra birde kurban

Etti bu da iki

Gazete,banka,kermes

Hepsi de bir nefes

Gözünü bile kırpmamış

Yapmış hepsini teker teker

Bir de eğitime adamış kendini

Yememiş yedirmiş

Giymemiş giydirmiş

İçmemiş içirmiş

Oh ne ala keyfe keder

Yeter artık hakim bey

Bunlar cinayetten de beter

Hepsinin cezası yetmez bir

Belki elli müebbet eder…

Kır kalemini hakim amca

At onu kapkara zindanlara

Görmesin bebeğini

Bürünsün karalara

Çürüsün öylece gölgesi

Karışsın isli duvarlara

Sonra usulca ayağa kalk

Cübbenin önünü ilikle

Ve zalim sisteme

Bir selam çak…

Bu gurur yeter sana

Hüsnü Akcan