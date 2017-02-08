Türkiye’de kadınlara ve yeni doğmuş bebeklere yönelik cadı avı ve zulüm devam ediyor. Mersin’de Kur’an Kursu hocasıyken meslekten ihraç edilen Filiz Yavuz, önceki gün doğum yaptığı hastanede 24 saat geçmeden gözaltına alındı.
Doktorunun tüm itirazlarına rağmen polis, Yavuz’u kaldığı hastaneden tekerlekli sandalye ile emniyete götürdü.
ALANYA’DA DA AYNI ZULÜM YAŞANMIŞTI
Alanya’da da geçtiğimiz hafta benzer bir zulüm yaşanmıştı. Fadime G. doğum yaptıktan bir gün sonra iki büklüm ve bebeğiyle gözaltına alınıp Emniyet’e götürülmüştü. İfadesinin ardından yeni anne olmuş hanımefendi, denetimli serbestlik ile serbest bırakılmıştı.
Bu akşam da benzer olayın Mersin’de yaşanması üzerine bir okurumuz, duygularını dile getirdiği şiirini okur köşemize gönderdi. Bu vesile ile okurumuzun serzenişini dile getirdiği şiirini sizlerle paylaşıyoruz.
Adı Fadime
Adı Fadime
Alanyalı bir anne
Gördüm resmini
Yanında bir günlük bebeği
Okudum haberini
teröristmiş…
Öylece bakakaldım…
Düşündüm sonra
Hala kaybetmediğim aklımla
Nasıl bir eşkiyalıktı
Nasıl bir eylem
Kime verdi bir matem
Kim etti ona bir sitem
Nasıl girdi koluna acaba polis abla
Nasıl kaldırdı yatağından
Hasta haline bakmadan
Ve nasıl götürdü bebeğini
Daha kundaklamadan…
Ne sordu acaba hakim amca
Bakabildi mi yüzüne cesurca
‘Anlat bakalım mı ‘ dedi ukalaca
‘Neden aldılar seni?
Böyle apar toparca!’
Fadime ki , Anne ki
Suçu dağ gibiymiş meğer
Yazmaya ne kalem
Ne vicdan dayanır
Azıcık varsa eğer
Burs toplamış
Öncelikle bu bir eder
Sonra birde kurban
Etti bu da iki
Gazete,banka,kermes
Hepsi de bir nefes
Gözünü bile kırpmamış
Yapmış hepsini teker teker
Bir de eğitime adamış kendini
Yememiş yedirmiş
Giymemiş giydirmiş
İçmemiş içirmiş
Oh ne ala keyfe keder
Yeter artık hakim bey
Bunlar cinayetten de beter
Hepsinin cezası yetmez bir
Belki elli müebbet eder…
Kır kalemini hakim amca
At onu kapkara zindanlara
Görmesin bebeğini
Bürünsün karalara
Çürüsün öylece gölgesi
Karışsın isli duvarlara
Sonra usulca ayağa kalk
Cübbenin önünü ilikle
Ve zalim sisteme
Bir selam çak…
Bu gurur yeter sana
Hüsnü Akcan