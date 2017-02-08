Erdoğan iktidarında her gün Hizmet hareketine yönelik tarifi imkansız cadı avı ve zulümlere imza atılıyor.

Beyin kanseri ile mücadele eden 12 yaşındaki evlatlarını tedavi için yurtdışına götürmeye çalışan anne ve babanın pasaportlarına havalimanında el konuldu ve uçağa bindirilmedi. Tedaviye gidemeyen 12 yaşındaki Furkan’ın hastalığı ilerledi. Önce yüzünün bir tarafı felç oldu. Sonra hastalık gözüne sıçradı, bir gözü görmez oldu. Ve Furkan acılar içinde bugün hayatını kaybetti.

Akıl almaz zulmü Twitter adresinden duyutan gazeteci Sıtkı Özcan, yaşanan dramı şöyle anlattı: