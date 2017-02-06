OHAL ve referandum sürecinde Türkiye Varlık Fonu’na yeni devirler gerçekleşti. Bu sabah THY’nin yüzde 49.12’si ile Halkbank’ın yüzde 51.11’i fona geçti.

Önceki gün de fona birçok şirket devredilmişti. Şirketler arasında Ziraat Bankası, PTT, TÜRKSAT, BOTAŞ, ETİ Maden, Çaykur, Borsa İstanbul (BİST) ve BOTAŞ bulunuyor. Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait olan 3 milyar lira tutarındaki kaynak da aynı fona aktarılmıştı.Fon Ağustos 2016’da kurulmuştu. Fonun büyüklüğü için 200 milyar dolarlık hedef konulmuştu. Fona geçen kurumlar için Meclis denetimi olmayacak.

Uğur Gürses: Karar kuruluşların çiftlik gibi kullanılması anlamına geliyor

Bakanlar kurulu kararını T24’e değerlendiren ekonomi yazarı Uğur Gürses, kararın o kuruluşların çiftlik gibi kullanılması anlamına geldiğini belirtti. Gürses, “Bu kuruluşlar Meclis’in bütçe denetimi dışına çıkarılmış oluyor. Şimdi KHK ile Hazinenin mal varlığındaki kuruluşlar, varlık fonuna devredilebiliyor. OHAL koşullarında KHK çıkarma yetkileri var, ancak bunun OHAL ile ilgisi yok. Hukuk üstü bir uygulama. Anlamsız yani, dediğim gibi hukuk dışı bir uygulama ” ifadesini kullandı

“Meclis’in kanun yapma yetkisiyle yapılmadı”

Gürses şöyle devam etti:”Karar o kuruluşların çiftlik gibi kullanılması anlamına geliyor. Patronaj Hazineden Varlık Fonu’na geçirilmiş oldu. Dolayısıyla hukuk dışı bir yolla geçiriliyor. Meclis’in kanun yapma yetkisiyle yapılmış bir uygulama değil”

İşte o kuruluşlar;

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur).

VARLIK FONU’NU KİMLER YÖNETİYOR?

Varlık Fonu’nun yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut var. Fon yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Başkan Mehmet Bostan. Yönetim Kurulu üyeleri: Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Oral Erdoğan, Himmet Karadağ.