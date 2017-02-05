Sonunda demokrasi ve halkın mücadelesi kazandı. Hükümet, haftalardır Romanya’yı ayağa kaldıran yolsuzluk affı yasasını geri çekecek. Başbakan Sorin Grindeanu, af ve ceza kanununda değişiklik öngören yasa kararnamesinin geri çekileceğini açıkladı.

Yasa nedeniyle ikiye bölünmüş bir Romanya istemediğini belirten Başbakan Grindeanu, “Romanya ikiye bölünemez. Şu anda yaşanan her şeye rağmen Romanya’ya inanıyorum. Seçmenlerimiz ikiye bölünmüş görünüyor ve bu benim isteyeceğim en son şey.”dedi.

Başbakan, bugün Hükümetin Acilen toplanarak kararnameyi geri çekmeyi detaylıca ele alacaklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: NORMALLEŞME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Yasaya karşı açık tavrıyla bilinen Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis‘in sözcüsü Madalina Dobrovolschi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin geri adım kararını,”Normalleşme yolunda önemli bir adım.” şeklinde değerlendirdi.

Geçtiğimiz salı gecesi kabul edilen ve 10 Şubat’ta yürürlüğe girmesi beklenen kararname sadece 47.00 bin doları geçen yolsuzluk suçları faillerinin hapisle cezalandırılması şartını getiriyordu.

1 aydır iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti + ALDE hükümeti, kararname ile 5 yıldan az hapis cezası alan yaklaşık 2000 tutukluya da af getirecekti.

Halk, kararnamenin gerçek amacının son yıllarda yolsuzluk suçundan hapse giren siyasileri ve iktidar partilileri kurtarmaya yönelik olduğunu ileri sürüyordu.

ABD ve AB yetkilileri de tartışmalı kararname nedeniyle endişelerini açıklamıştı.