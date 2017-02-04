Romanya’da etkili olan kar yağışının ardından havaların ısınması ile birlikte bu kez sel alarmı verildi. Özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki; Maramureş, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj ve Satu Mare illerinde karların erimesi ile birlikte yaşanabilecek sel olaylarına karşı yerel yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan duyuruda, havaların ısınması ile birlikte eriyen karların nehir ve dere yatakları ile baraj ve göllerde taşmalara neden olabileceği vurgulandı.

Maramureş ve Satu Mare illeri için turunç kodlu sel alarmı yayınlandı. Bistrıta-Nasaud il’ine bağlı Saiauta ırmağında oluşan buz parçaları barajda normal su akışını engellerken, itfaiye ve ilk yardım ekipleri, buz parçalarını kırarak baraj akışını normal hale getirdi.

Valea Roşie ve Firiza bölgelerinki ırmaklardan taşan sul akıntılarının da evlerin avlularına kadar ulaştığı açıklandı.

Meteoroloji yetkilileri, Someşul su havzası, Tısa, Iza, Lapus, Firiza ve Mara ırmakları için de turunç alarmı verdi.