Sorin Grindeanu başkanlığındaki hükümetin gece yarısı yayınladığı yolsuzluk affı yasasına tepkiler dinmiyor. Romen vatandaşlarının yanı sıra Avrupa’dan da sesler yükseliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, hükümetin kararnameyi bir an önce geri çekmesini ve yolsuzluk konusunda geri adım atılmamasını istedi. Avrupa Komisyonu, Bükreş’e söz konusu kararnameyi tekrar ele alması çağrısında bulundu.

BRÜKSEL AB FONLARINI KESME TEHDİDİNDE BULUNDU

Brüksel, söz konusu kararnameyi geri çekmemesi halinde Romanya’ya AB fonlarını kesme tehdidinde bulundu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre dünyanın yolsuzluk haritasında Romanya’nın yeri zaten çok negatif.

”TASARININ İPTALİ İÇİN İÇİN 10 GÜN SÜRE VAR”

Hükümetin geri adım atmaması halinde kararname, 10 gün sonra yürürlüğe girecek. AP’de EPP grubu üyesi Siegfried Muresan uluslararası toplumun Romanya’ya baskı kurması gerektiğini söyledi. Muresan, “Bu tasarının iptali için 10 günümüz var. Eğer bu süre zarfında hükümet kararnameyi iptal ederse yürürlüğe girmeyecek dolayısıyla hukukun üstünlüğü zarar görmeyecek. Avrupa Komisyonu, üye ülkeler, Amerikalı müttefiklerimiz dahil herkes mevcut hükümete geri adım atması için baskı kurmalı.”

Parlamentonun Liberal üyelerinden Norica Nicolai ise yolsuzluğun, diğer AB ülkelerinde olduğu gibi Romanya’nın da en önemli sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

“Bunu önlemek gerekiyor” diyen Nicolai, fakat maalesef Romanya’nın şu ana kadar yolsuzlukla mücadelede çok fazla bir ilerleme kaydedemediğini ifade ederek, “Bu konuda hiçbir tarafı kayırmayacak ve farklı şekilde yorumlanmayacak açık, sert ve tavizsiz yaptırımlar olmalı.”

BÜKREŞLİLER DÜN GECE DE SOKAKTAYDI

Diğer taraftan Bükreş’te dün gece de protesto gösterileri vardı. Başbakanlık binası önünde toplanan onbinlerce kişi, Hükümetin çıkarttığı yolsuzluk kararnamesini protesto etti. Göstericiler, ‘yolsuzluk affı’ kararnamesinin derhal geri çekene kadar eylemlerine devam edecekleri uyarısında bulundu.