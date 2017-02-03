İstanbul’da kürtçe şarkı söyleyen 12 kişi için “örgüt üyeliği”nden 15 yıl, haberi yapan için de 3 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan parkında türkü söylerken darp edilerek gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan 12 kişi için ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık iddianamesinde türkü söyleyenlerin “terör örgütü üyesi olduğu” ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesine de “Türkü söylediler, tutuklandılar” başlığıyla 21 Ağustos 2016’da yayımlanan haberle ilgili iddianame hazırlanarak haberde adı geçen muhabir hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda türkü söyledikleri gerekçesiyle tekme tokat gözaltına alınarak tutuklanan 12 çocuğa 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık hazırladığı iddianamede Kürtçe türküler söyleyen 12 kişinin örgüt üyesi olduğunu ileri sürerek örgüt propagandası yaptığını belirtti. İddianameyi kabul eden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kürtçe Türkü söyledikleri için darp edilerek gözaltına alınan 12 kişi halen 6 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyorlar.