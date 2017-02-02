Romanya’yı ayağa kaldıran af yasasına yurt içinden ve yurt dışından tepkiler yükselirken hükümet içerisinden de sarsılmalar yaşanıyor. Ticaret Bakanı Florin Jianu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Vicdanının rahat olduğunu söyleyen Bakan, “çocuğumun geleceği için istifa ettim” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Bakan, “Yıllar sonra çocuğumun gözüne bakıp ona ne diyeceğim? Ona babasının bir korkak olduğunu ve inanmadığı şeyler yaptığını mı söyleyeceğim yoksa kendisine ait olmayan bir hikayeden ayrıldığını mı söyleyeceğim?” dedi.

PARTİDEN DE İSTİFALAR YAŞANIYOR

Bugün Avrupa Fonlarından sorumlu eski Devlet Sekreteri Ciprian Necula’de PSD’den istifa ettiğini açıkladı.

Dün de Victor Ponta döneminde Diyalog ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Aurelia Cristea PSD’den istifa ettiğini duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in de karşı çıktığı, Sorin Grindeanu başbakanlığındaki hükümetin hazırladığı tasarı belirli suçlardan beş yıldan az hapis cezası almış kişilerin affını öngörüyor. Ayrıca kamu çalışanlarının görevi kötüye kullanma suçunun, 50 bin Euro’yu aşmayacak bütçe zararı doğurmuş olma koşuluyla yasal hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan tasarı Avrupa Komisyonunun da gündemindeydi. Komisyon, Romanya’yı yolsuzlukla mücadeleden taviz vermekle suçladı.