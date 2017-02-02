Romanya’da haftalardır protestolara neden olan af yasası Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.



Adli Denetim Dairesi (CSM), usul hatası yapıldığı gerekçesiyle yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Ceza Yasası’ndaki düzenleme yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılmasına giren birçok dosyayı suç olmaktan çıkarıyor. Buna göre görevin kötüye kullanılması sonucu doğan zararın ancak 200 bin Lei (50 bin Euro) olması halinde cezai takibat başlatılacak.

Yasayı eleştirenler bu düzenleme ile özellikle koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) Genel Başkanı Liviu Dragnea ve diğer birçok partilinin korunmasının amaçlandığını ileri sürüyor. Dragnea, görevin kötüye kullanılmasına yardım etmekten 100 bin Lei (25 bin Euro) zarara yol açmakla suçlanıyor.

Hükümetin Adli Denetim Dairesi’nin düzenleme ile ilgili bilirkişi raporunu beklemeden harekete geçmesi de Anayasa Mahkemesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde belirtildi. Mahkemeye yapılan başvuruda ayrıca hükümetin salı günü kabul ettiği kararname ile yürürlüğe giren yasanın, daha önce bu hükümetin oturumlarında gündeme gelmediği, konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verilmediği kaydedildi. Romanya Adli Denetim Dairesi, savcılar, hakimler ve Adalet Bakanı’ndan oluşuyor. CSM, yargı alanında atılan adımları denetliyor.

Yolsuzlukla mücadeleyi engellediği belirtilen yeni yasal düzenleme ülkede 1989 Çavuşesku Devriminden sonraki en büyük protesto gösterilerine yol açarken, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis hükümetten düzenlemeyi geri almasını talep etti.

Başkent Bükreş’te dün gece 100 binin üzerinde vatandaş ceza yasasında değişiklik öngören yasayı protesto ederek, hükümete istifa çağrısında bulundu. Bükreş’in yanı sıra altı kentte ve yurtdışındaki bir çok başkentte de protesto gösterileri düzenlendi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve yardımcısı Frans Timmermans da yaptıkları açıklamada gelişmeleri büyük bir endişe ile izlediklerini belirttiler. Açıklamada yolsuzlukla mücadelenin artırılması yerine yok edildiği kaydedildi.