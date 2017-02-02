Yolsuzlara af getiren yasayı oldu – bittiye getirmekle eleştirilen isimler arasında yer alan Adalet Bakanı Florin Iordache, 7 Şubat tarihine kadar yetkilerini müsteşarı Constantin Sima’ya devretti.

Konuyla ilgili gelişmeyi Agerpres’e yapan Bakanlık Sözcüsü Cristina Lita, Adalet Bakanı Iordache’nin 7 Şubat tarihine kadar küçük bir tatil molası vereceğini açıkladı. Bakan’ın bu sürede 2017 Bütçe çalışmaları ile ilgili çalışmalarda bulunacağı kaydedildi.

Bakanlık sözcüsü, “Bakan istifa mı edecek?” sorusuna, “Hayır istifa etmeyecek.” demekle yetindi.

Adalet Bakanı Iordache, dün de Parlamento’da af tasarısı ile ilgili bir basın toplantısı düzenlemiş, ancak bazı eylemcilerin protesto ve tepkileri üzerine toplantıyı terk etmişti.