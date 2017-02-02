Dün gece af yasasına tepki gösteren 150 binin üzerinde kişinin protestosuna sahne olan ve istenmeyen bazı şiddet olaylarının meydana geldiği Başbakanlık binasında bugün farklı bir görüntü vardı.

Bir grup genç dünkü protestolar nedeniyle yaşanan olaylardan etkilenen Victorie’deki Hükümet binasındaki güvenlik görevlilerine çiçek dağıtarak gönüllerini aldı.

Gençler, dünkü barışçıl gösterinin bazı holiganlar tarafından istismar edilmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek güvenlik güçlerine sağduyuları için teşekkür ederek yanlarında getirdikleri lalelerden verdiler.