Romen halkı hükümetin acil kararnamelerle yolsuzluklar başta olmak üzere binlerce hükümlü için af öngören tasarıya karşı dün akşam yine sokaklara döküldü. İkinci haftasına giren muhalif gösterilerde başta başkent Bükreş‘te olmak üzere ülkenin önemli şehirlerinde on binlerce kişi gövde gösteri düzenledi.

Başkent Bükreş’in yanı sıra Temeşvar, Cluj, Yaşi gibi büyük kentlerde bir araya gelen protestocular, yurt dışında ise Brüksel, Kopenhag, Paris, Hamburg, Londra ve Zürih’de gösteriler düzenledi.

Bükreş’teki Üniversite Meydanı’nda toplanan 30 binin üzerinde Romen vatandaşı buradan önce Parlamento Sarayı’na oradan da Adalet Bakanlığı ve Ulusal Yayın Konseyi binalarına yürüdü. Göstericiler, “Ülke af istemiyor, Hırsızlığı yasal hale getirmeyin.” şeklinde sloganlar attı.

Eylemciler kanun hükmünde kararnamelerle meclisin işlevsiz kılındığını savunuyor. Hükümetin af tasarısını ise ‘yolsuzluğa yasal kılıf’ olarak nitelendiriyor: “Biz şeffaflık istiyoruz ve bu yasa içeriğini kabul etmiyoruz. Ceza yasasında öngörülen değişiklikler bu şekilde acil kararnameler yoluyla yapılmamalı.” Şeklinde pankartlarla tepkilerini dile getiren vatandaşlar yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Sorin Grindeanu, başkalarının rahatsız edilmediği sürece Romanya’da protesto etmenin doğal bir hak olduğunu belirterek, ”Vatandaşlarımızın bu tepkilerine saygı duyuyorum. İfade özgürlüğüne inanıyorum. Ama özgürlüğe sağduyu da eşlik etmeli. Hakaret olmamalı. Göstericilerin hakaretlerini dinledim. Benim için en tatsız sürpriz, geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in göstericilerin yanına gitmesi oldu.” dedi.

Grindeanu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin hazırladığı tasarı belirli suçlardan beş yıldan az hapis cezası almış kişilerin affını öngörüyor. Ayrıca kamu çalışanlarının görevi kötüye kullanma suçunun, 50 bin Euro’yu aşmayacak bütçe zararı doğurmuş olma koşuluyla yasal hale getirilmesi hedefleniyor.

Hükümete göre bu yolla 2 bin 500’e yakın mahkum serbest kalacak ve böylece kalabalık cezaevlerinde de rahatlama olacak.

Tasarıya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de karşı çıkıyor. ‘Yolsuzluktan hüküm giymiş yüzlerce politikacının bedel ödemeden temize çıkacağını’ savunuyor.

Geçen hafta da Bükreş’te toplanan 20 bini aşkın vatandaş tasarıyı protesto etmişti. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis da protesto yürüyüşünün başladığı yer olan Üniversite Meydanı’na gelerek vatandaşlara destek vermişti.

Iohannis, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu tasarıyı referanduma götürebileceği sinyalini vermişti.