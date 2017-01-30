Hizmet Hareketi’ne yönelik soykırım yeni doğan bebeklere kadar uzandı. Antalya’da polis yeni doğum yapan anneyi gözaltına almak için hastane kapısında bekliyor. Baba da gözaltında.

Antalya Alanya’da soykırım suçu işleniyor.

Fadime Günay Alanya Özel Başkent Hastanesi’nde doğum yaptı.

Polis hakkında soruşturma olduğu gerekçesiyle hastaneye baskın yaptı. Ve yeni doğum yapmış anneyi götürmek için kapıda beklemeye başladı.

İddiaya göre polis annenin sabah taburcu edilmesini istedi.

Fadime Günay’ın eşi hakkında Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı kapsamında soruşturma var.

Yeni doğum yapmış anne bebeği ve büyük anneyle birlikte çaresizce gözaltına alınmayı bekliyor. Aile insan hakları derneklerinden siyasetçilerden ve hukukçulardan bu soykırım suçuna karşı sesini yükseltmesini istiyor.

Antalya’da yaşanan insanlık dışı gözaltı girişimi sosyal medyada da gündem oldu.

Sabaha kadar gözaltı kararı kaldırılmazsa Fadime Günay gözaltına alınacak ve bir günlük bebek annesinden ayrılmak zorunda kalacak!

Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran gözaltıya tepki gösterdi.