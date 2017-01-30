Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in beyin kanaması yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı. Bazı kaynakların iddiasına göre ise, yakın koruması Esed’i başından vurdu.

Esad rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esed’in felç geçirdiğini öne sürdü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’ın 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

Bir başka iddia Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esed’ın komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini paylaştı.

Suriye rejimi, Facebook üzerinden “Esed’in sağlığı yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.