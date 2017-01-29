[FARUK MERCAN]

Afrika, onurunu çiğnetmiyor: Tahribatçı yalanlarıyla döndü

BBC, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Magufuli’yi şöyle anlatıyor:

“Koyu bir katolik ve ismi hiçbir yolsuzlukla anılmadı…”

Tanzanya Cumhurbaşkanı, 2015 yılında görevi devraldığı önceki Cumhurbaşkanı gibi, Türkiye’ye tanıyan ve bilen bir kişi… Çünkü, 1999 yılından beri Tanzanya’da Feza okulları var ve bu okullar cumhurbaşkanı seçildiği 2015 yılında ülke birincisi oldular.

Vızıltı Sultanı, yalanlarıyla eli boş geri döndü Afrika’dan… Milyar dolarlık rüşvet teklifleri bir çok ülkede yüzüne çarpıldı. Dünyanın Türkiye’den büyük olduğunu, herkesi parayla satın alamayacağını bir kere daha gördü Tahribatçı… Afrika, onurunu çiğnetmedi.

Derken, bu okulların açılmasından tam 18 yıl sonra, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan şahıs, geçtiğimiz hafta Tanzanya’ya gitti.

İlk gidişiymiş Tanzanya’ya… Ve gidiş sebebi tahribat yapmak.

18 yıldır binlerce Tanzanyalı genci yetiştirmiş, ülke birincisi olmuş okulları tahrip etmeye gitti Tahribatçı…

2015 yılı kasım ayında, tam da Cumhurbaşkanı John Magufuli yemin töreniyle göreve başladığı gün Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’daydım. Okulları gezdim, okullardan mezun Tanzanyalı gençlerle tanıştım. Bu okulların itibarının zirvede olduğunu gördüm. Bunu elbette Cumhurbaşkanı Magufuli de biliyor.

Tahribatçı, Afrika’daki okulları kapattırmak için son 18 ay içinde 10 defa Afrika’ya gitmiş. Bu seferlerin üçünü Doğu Afrika ülkelerine yapmış. Her gidişinde yatırım kılıfıyla milyarlarca dolarlık rüşvet teklifleri yapmış.

Ve, sırf okulları tahrip için Tanzanya’ya gittiği ortaya çıkan Tahribatçıya, “Hayır” cevabı verdi Cumhurbaşkanı Magufuli... Bir şey daha oldu. Tanzanya’daki okullara, ülkenin en büyük onur ödülü verildi!

Tahribat seferine çıkan şahıs, Tanzanya’dan sonra Mozambik’e gitti. Newsweek dergisi, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi’nin oğlunun Mozambik’teki Hizmet okulundan daha yeni mezun olduğunu yazıyor ve şöyle devam ediyor: “Bu okullar, Mozambik Cumhurbaşkanı’nın açık desteğine sahip…”

Tahribatçının Mozambik Cumhurbaşkanı’ndan nasıl bir cevap aldığını tahmin edersiniz… Kocaman bir “Hayır…”

Tahribatçı, diğer bir çok ülkede yaptığı gibi, Mozambik Cumhurbaşkanı’na bir de liste veriyor. Yıllar önce bu ülkeye okul açmaya, burada iş kurmaya gitmiş insanların listesi… Bu insanların sınır dışı edilmesini, kendisine verilmesini istiyor Tahribatçı… Mozambik Cumhurbaşkanı aynı şeyi söylüyor: “Hayır…”

Tahribatçı sonra Madagaskar’a geçiyor. Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina’dan da aynı cevabı alıyor.

Tahribatçı, Afrika’daki okulları kapattırmak için son 18 ay içinde 10 defa Afrika’ya gitmiş. Bu seferlerin üçünü Doğu Afrika ülkelerine yapmış. Her gidişinde yatırım kılıfıyla milyarlarca dolarlık rüşvet teklifleri yapmış.

Daha önce burada yazdım. Afrika’daki okulların hikayesini “Afrika’da Hizmet” kitabında anlatan Büyükelçi David Shin, çok önemli bir tespitte bulunmuştu.

Bu okullar Afrika’da açılırken, bu ülkelerin çoğunda Türkiye’nin büyükelçiliği yoktu. Hala bile, 58 Afrika ülkesinin 49’unda okullar var, ama sadece 34’ünde Türkiye’nin büyükelçiliği var. Bunların çoğu da son yıllarda, okulları kapattırmak için açıldı!…

Bir Tahribatçı düşünün ki, Afrika ülkelerinde okul kapattırmak için büyükelçilik açıyor!..

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da yayınlanan Daily Maverick gazetesinin editörü Ranjeni Munusamy, Mozambik’te, Cumhurbaşkanı Nyusi’nin oğlunun da mezun olduğu uluslararası okulu gezdikten sonra şöyle yazıyor:

“Görünüşe bakılırsa Afrika devletleri kaliteli eğitimi sevmişler ve kapatma isteğine kulak asmadılar.”

Gazeteci Ranjeni Munusamy’nin “Vızıltı Sultanı” (Sultan of Zing) başlığını koyduğu makalesini Daily Maverick’in web sitesinden okumanızı tavsiye ederim.

Hizmet okulları, “Önce insanız, sonra müslüman…” felsefesine dayanıyor ve herkesi “insanlık” ortak paydasında buluşmaya davet ediyor. Afrika kıtası bu ortak paydada buluştu.

Afrika’da Hizmet kitabının yazarı kıdemli diplomat ve Georgetown Üniversitesi Öğretim Üyesi David Shin de aynı şeyi yazdı kitabında: Tahribatçı okullara savaş ilan edecek, ama başarılı olamayacak. Çünkü bu okullar başarılarıyla Afrika kıtasına kök saldılar.

Afrika, 58 ülkeden oluşan büyük bir kıta… Afrika kıtasında 1 milyar 200 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 51’i Müslüman, yüzde 49’u Hristiyan…

Hizmet okulları, dünyanın her kıtasında olduğu gibi, ayırım yapılmaksızın Afrika’nın tamamında açıldı. Mesela Nelson Mandela’nın ülkesi Güney Afrika’da müslüman nüfus oranı sadece yüzde üç ve Güney Afrika’nın her eyaletinde okullar var. David Shin, Nijerya’da’daki 191 etnik grubun Hizmet okullarından yararlandığını ifade ediyor.

Hizmet okulları, “Önce insanız, sonra müslüman…” felsefesine dayanıyor ve herkesi “insanlık” ortak paydasında buluşmaya davet ediyor. Afrika kıtası bu ortak paydada buluştu.

Bu yüzden Vızıltı Sultanı, yalanlarıyla eli boş geri döndü Afrika’dan… Milyar dolarlık rüşvet teklifleri bir çok ülkede yüzüne çarpıldı. Dünyanın Türkiye’den büyük olduğunu, herkesi parayla satın alamayacağını bir kere daha gördü Tahribatçı… Afrika, onurunu çiğnetmedi.

Fakir Asya ve Afrika ülkelerinin devlet başkanlarını satın alma projesi büyüt ölçüde suya düştü Tahribatçı’nın… Binbir hile ve yalanla çok az yerde sonuç alabildi. Buralarda da halk okullara sahip çıkıyor ve mahkemeler okullar lehine kararlar alıyor.