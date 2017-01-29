Bükreş’teki bir sirkte (Circul Globus) gösteri yapan 66 yaşındaki akrobat, 8 metre yükseklikten yere çakıldı. Hemen Floreasca hastanesine kaldırılan göstericinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Bugün Circul Globus’ta havada gösteri yapan 66 yaşındaki akrobat Ionel Orzan, havadayken bir anda dengesini kaybetti. 8 metreden yere çakılan ve kafa travması geçiren akrobata ilk yardım sirkte yapıldı. Ağır yaralanan akrobatın bilincinin kapallı olduğu belirtildi.

Floreasca Hastanesinde yoğun bakım altına alınan göstericinin durumu ciddiyetini koruyor.

66 yaşındaki Ionel Orzan, 1972 yılından beri sirklerde akrobat olarak çalışıyordu.

Sirkteki kaza ile ilgili soruşturma açıldı.