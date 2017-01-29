‘MAHKEMELER DEMOKRASİMİZİN KALESİ’

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalp ve damar alanında çalışma yürütecek bir öğrencinin de ülkeye girişi mümkün olmuyor.Vizesi süresiz olarak askıya alınan söz konusu öğrencinin danışman hocası Profesör Thomas Michel, “Bu olağanüstü genç bilim insanı, kalp hastalıklarını kavrayışımızı geliştirecek katkılar sağlama noktasında ciddi potansiyele sahip. Zaten daha önce de etraflıca soruşturuldu” dedi.

Göçmen Hakları Projesi Hukuk Direktörü Yardımcısı Lee Gelernt, bazı insanların uçağa geri bindirilmekle tehdit edildiğini belirterek, mahkemenin kararına ilişkin şu değerlendirme bulundu: “Yargıç, özetle, hükümetin yapmaya çalıştığı şeyi önledi ve bizim istediğimizi verdi. Bu da Trump’ın kararnamesini engellemek ve ülkeye gelen ve ülke çapında kararname kapsamında yakalanan insanların geri gönderilmesi için hükümete imkân tanımamaktı.”

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Anthony Romero, “Olağanüstü bir gün. Bugün mahkemelerin hâlâ çalışabildiğini gösterdik…. Onlar demokrasimizin kalesi. Başkan Trump, Anayasa’ya aykırı ve hukukdışı yasa ya da kararname çıkardığında, mahkemeler herkesin hakkını korumak için orada duruyor.” dedi.

ABD’YE GELDİKLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

ABD’ye geldiklerinde gözaltına alınanlara ek olarak bazı yolcuların, ABD uçuşlarına bile alınmadığı belirtildi.

Cumartesi günü beş Iraklı ve bir Yemenlinin, Mısır’ın başkenti Kahire’de, New York’a gidecek uçağa binmelerinin engellendiği açıklandı.

Hollandalı havayolu şirketi KLM, ABD tarafından alınmayacakları gerekçesiyle yedi kişiyi geri çevirdiklerini duyurdu.

Kısıtlamalar, çifte vatandaşlar için de uygulanıyor. Örneğin; hem İran hem de İngiltere pasaportu taşıyanlar da ABD’ye giremiyor.

Geçerli vizeleri olmasına rağmen, karar imzalanmadan önce uçağa binen bazı insanlar bile ABD’ye ulaştıklarında gözaltına alındı.

TRUMP’IN KARARNAMESİNDE NELER VAR?