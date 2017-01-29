ABD’de New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın mültecilerle ilgili tartışmalı kararnamesine karşı “geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı” aldı. Yargıç Ann Donnelly tarafından alınan karar, onaylı mülteci başvurusu ile geçerli vizeleri bulunanlar ve yasal olarak ABD’ye giriş hakkına sahip diğer kişilerin ülkeden gönderilmesini engelliyor.
Mahkeme, kararnamenin “ciddi ve onarılamayacak zarar” teşkil etme riski bulunduğunun altını çizdi. Karar, yüzlerce insanın ABD’deki havalimanlarında Trump’ın göç sınırlamasını protesto ettiği sırada geldi.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, dün Trump’ın başkanlık kararnamesini mahkemeye taşımıştı. Mahkeme kararıyla ABD’nin tüm havalimanlarında gözaltına alınan göçmenler sınırdışı edilemeyecek. Fakat bu, ABD’ye alınmak zorunda oldukları anlamına da gelmiyor. Göçmenler gri bölgede bekletilecek.
‘MAHKEMELER DEMOKRASİMİZİN KALESİ’
Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalp ve damar alanında çalışma yürütecek bir öğrencinin de ülkeye girişi mümkün olmuyor.Vizesi süresiz olarak askıya alınan söz konusu öğrencinin danışman hocası Profesör Thomas Michel, “Bu olağanüstü genç bilim insanı, kalp hastalıklarını kavrayışımızı geliştirecek katkılar sağlama noktasında ciddi potansiyele sahip. Zaten daha önce de etraflıca soruşturuldu” dedi.
Göçmen Hakları Projesi Hukuk Direktörü Yardımcısı Lee Gelernt, bazı insanların uçağa geri bindirilmekle tehdit edildiğini belirterek, mahkemenin kararına ilişkin şu değerlendirme bulundu: “Yargıç, özetle, hükümetin yapmaya çalıştığı şeyi önledi ve bizim istediğimizi verdi. Bu da Trump’ın kararnamesini engellemek ve ülkeye gelen ve ülke çapında kararname kapsamında yakalanan insanların geri gönderilmesi için hükümete imkân tanımamaktı.”
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Anthony Romero, “Olağanüstü bir gün. Bugün mahkemelerin hâlâ çalışabildiğini gösterdik…. Onlar demokrasimizin kalesi. Başkan Trump, Anayasa’ya aykırı ve hukukdışı yasa ya da kararname çıkardığında, mahkemeler herkesin hakkını korumak için orada duruyor.” dedi.
ABD’YE GELDİKLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR
ABD’ye geldiklerinde gözaltına alınanlara ek olarak bazı yolcuların, ABD uçuşlarına bile alınmadığı belirtildi.
Cumartesi günü beş Iraklı ve bir Yemenlinin, Mısır’ın başkenti Kahire’de, New York’a gidecek uçağa binmelerinin engellendiği açıklandı.
Hollandalı havayolu şirketi KLM, ABD tarafından alınmayacakları gerekçesiyle yedi kişiyi geri çevirdiklerini duyurdu.
Kısıtlamalar, çifte vatandaşlar için de uygulanıyor. Örneğin; hem İran hem de İngiltere pasaportu taşıyanlar da ABD’ye giremiyor.
Geçerli vizeleri olmasına rağmen, karar imzalanmadan önce uçağa binen bazı insanlar bile ABD’ye ulaştıklarında gözaltına alındı.
TRUMP’IN KARARNAMESİNDE NELER VAR?
- “Yabancı Teröristlerin ABD’ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı kararname, ABD’nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor.
- “Terörle ilintili” olarak görülen ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek.
- Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı. Diğer mültecilere ise dört ay yasak getirildi.
- ABD’nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine düşürüldü.