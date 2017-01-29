ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnamenin ardından New York JFK havalimanında Müslüman ülkelerden gelen Müslümanların geri çevrilmesi ABD halkını ayağa kaldırdı.

Havalimanlarında ‘BUGÜN BİZ MÜSLÜMANIZ’ dövizleri açan ABD’liler, hukuksuz kararnameye tepki gösterdi. Gösterilere hahamların da desteğe geldiği görüldü. New York’taki taksi şoförleri ise Trump’ın Müslüman ülkelerden giriş yasağını protesto etmeye hazırlanıyor.

İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı bu uygulama üzerine çok sayıda avukat da JFK havalimanı başta olmak üzere diğer havaalanlarına giderek mağdurlara yardımcı oldu. Gönüllü avukatlar, usulsüzleri tespit edip dilekçelerini hazırlıyor.

Twitter, resmi açıklamasında şunları yazdı: “Twitter her dinden göçmenler tarafından geliştirilmiştir. Her daim onların yanındayız.”

TÜRKİYE’DEKİ MAĞDURİYETLERE SESSİZ KALANLAR

İki gündür yaşananlar Türkiye’deki hukuksuz kararnameleri (KHK) gündeme getirdi. KHK’lar ile ortada bırakılan mağdurlara sesini çıkarmayanlara akademisyen Tuğçe Varol @tvarol, Twitter hesabından şöyle seslendi:

”Şimdi kendinize bir sorun bakalım. Müslümanların havalanında alıkonmasına direnen, sonuna kadar bekleyenler mi cennete gidecek yoksa susan mı?”

KHK ile ihraç edilen doktor ve aktivist Gergeroğlu ise paylaştığı ‘Hepimiz Müslümanız’ pankartının altına şunu yazdı:

“Hepimiz Ermeniyiz’ in Amerikanca söylenişi fotoda, iyi bakın dindar, milliyetçilerim…! Daha nasıl anlatayım sana..!