[Erhan Başyurt]

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda şöyle diyor:

“Bu yeni bir süreç. Türkiye 2015’in Temmuz ayından bu yana artarak bir terör saldırısıyla karşı karşıya. Suikastlar, canlı bombalar devam edebilir. Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler’.”

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Bu sözler ne anlama geliyor?

7 Haziran 2015’te AKP, tek başına iktidara gelebilecek çoğunluğu elde edememiş ama CHP’yi oyalayıp MHP’nin de desteğiyle koltuğu devretmeden ülkeyi 5 ay içerisinde erken seçime götürmüştü.

Bakan Kurtulmuş’un işaret ettiği terör saldırıları da işte bu dönemde seçimlerin hemen ardından Temmuz 2015’te başlamış ve Kasım 2015 erken genel seçimlerinde AKP yeniden tek başına iktidara gelmişti.

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Sonrasında yaşananlar herkesçe malum, hukuksuzluklar hukuksuzlukları izledi, kimin yaptığı halen belli olmayan bir cuntanın darbe girişimi sonrasında, AKP ‘sivil darbe’ gerçekleştirdi.

Yüzbinlerce insan kamudan atıldı, TSK’da tarihin en büyük tasfiyesi yapıldı, OHAL çıkarıldı, medya kuruluşları kapatıldı, muhaliflerin mallarına keyfi şekilde el konuldu, özel üniversiteler ve özel okullar kapatıldı ve en sonunda yine MHP’nin desteği ile ‘başkanlık’ sistemin geçiş kararı verildi.

Tüm bu süreçler boyunca terör saldırıları artarak sürdü.

Binin üzerinde insanımızı teröre kurban verdik.

İstanbul’da, Ankara’da, Gaziantep’te, Kayseri’de, İzmir’de ülkenin değişik bölgelerinde onlarca saldırı gerçekleştirildi.

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Kurtulmuş açıkça diyor ki; “Temmuz 2015’te başlayan terör saldırıları Nisan 2017’de referandumdan ‘evet’ çıkmasının ardından bitecek”.

Neden? Terör örgütleri ‘başkanlık’ sistemini mi istiyor? Terörün hedefi Türkiye’ye başkanlık sistemini mi getirmekti?

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Bu sözler insanın aklına ister istemez 12 Mart darbesine hazırlamak için ‘Mısır patlatır gibi bomba patlattıranlar’ ile 12 Eylül darbesi için şartları olgunlaştırmak için ‘sağ-sol kutuplaşması üzerinden ülkeyi kan gölüne çevirenleri’ getiriyor…

12 Eylül darbesinin ardından da terör saldırıları ‘bıçak’ gibi kesilmişti.

Kurtulmuş, müthiş bir öngörüde ya da sosyal medyada çoklarının ifade ettiği gibi ‘itirafta’ bulunuyor ve referandumda ‘evet’ çıkması halinde terör saldırıları sürecinin son bulacağını ilan ediyor…

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Aslında benzer tartışmalı bir öngörüyü de Mart 2015’te yani AKP’nin tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği Haziran 2015 seçimlerinden 3 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti.

Gaziantep’te meydan konuşmasında başkanlık sistemine geçiş yapmak gerektiğini anlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bu sistem bize dar geliyor. Bu beden bu gömleğe olmuyor artık. Şu andaki sistem yamalı bohça. Başkanlık sistemi demek yeni anayasa demek… Bu seçimde Türkiye’yi, yeni Türkiye hedeflerini, yeni anayasasına, başkanlık sistemine, çözüm sürecini güçlendirerek kavuşturmak için hazır mıyız? Kardeşlerim, 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün.”

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7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP bırakın Anayasa’yı tek başına değiştirecek 400 vekile erişmeyi, 258 milletvekili ile tek başına iktidar olacak çoğunluğu bile elde edemedi.

Ancak muhalefetin parçalanmışlığı, MHP’nin ayak diremesi ve AKP’nin ayak oyunları sayesinde, 12 farklı hükümet alternatifi olduğu halde hükümet kurulamadı ve erken seçime gidildi.

‘400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün’ diyen Erdoğan’ın sözleri, genel seçimlerin ardından Temmuz ayında patlak veren terör saldırılarıyla çok tartışılmıştı.

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Terör saldırılarının gölgesinde gerçekleşen 1 Kasım 2015’teki erken genel seçimlerinden AKP, 317 vekil ile birinci çıktı. Tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yeniden elde etti, ancak tek başına anayasayı değiştirecek 367 çoğunluğa (400 vekile) erişemedi.

Ancak MHP’nin desteğinin sağlanmasının ardından başkanlık sistemini referanduma götürebilecek 330 vekil sayısının üzerine çıkılabildi.

Şimdi Nisan ayında referanduma gidilecek…

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Madem ‘evet’ çıkarsa terör saldırıları biticek, siyasilerin yukarıdaki tarihi öngörülerinin ışığında insanın aklına şu soru geliyor:

Başkanlık sistemi ile yönetilen birçok ülkede terör saldırıları da terör örgütleri de var. Türkiye’de sistem değişti diye terör neden bitsin? Terörün hedefi sistemi değiştirmek mi? Ya da birileri kanlı terör saldırılarını sistemi değiştirmek için ‘’hedefe götüren her yol meşrudur’’ mantığı ile mi yaptırıyor?