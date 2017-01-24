Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, hükümetin sunduğu 5 yıldan az hapis cezası kalan kişilerin affını öngören tasarıyı referanduma götürebileceğini açıkladı.

Iohannis, Cotroceni sarayında düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından meclise sunulan teklife karşı protestoların artması üzerine söz konusu tasarıyı referandumla halka götürebileceği sinyalini verdi.

‘Yolsuzları aklayan tasarı’ olarak ifade edilen kararnemeye halkın tepkisinin büyük olduğuna dikkati çeken Iohannis, bu durumda referandumla Romen halkının hükümetle aynı fikirde olup olmadıklarının sorulacağını dile getirdi.

Iohannis, iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin 11 Aralık 2016’daki seçim öncesi programında af tasarısının bulunmadığını da vurguladı.

DRAGNEA: GÖSTERİLER REFERANDUM İÇİN YAPILIYOR

Sosyal Demokrat Parti lideri ve Meclis Başkanı Liviu Dragnea ise Iohannis’in açıklamasının ardından TVR’ye verdiği demeçte, tasarı aleyhindeki gösterileri “hükümet karşıtı ve anayasaya aykırı” olarak niteledi. Dragnea, gösterilerin Iohannis’in söz konusu tasarıyı referanduma sunmasını sağlamak için yapıldığını öne sürdü.

Başkentteki Üniversite Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde toplanan 20 bine yakın kişi, hükümetin hazırladığı, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişiler için af öngören tasarıyı protesto etmişti.

Ülke geneline yayılan protestolarda göstericiler, düzenlemenin yürürlüğe konulması halinde yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatacağını savunuyor.