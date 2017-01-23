Romanya’da yolsuzları affeden hükümet tasarısı, Bükreşlileri sokağa döktü. Cumhurbaşkanı İohannis’in da iştirak ettiği eylemi hükümet kanadı, ‘darbenin başlangıcı’ olarak nitelendirdi.

11 Aralık seçimlerinden sonra kurulan sosyal demokrat-liberal hükümetin ilk icraatlarından biri, yolsuzluktan hüküm giyenleri kurtarmaya yönelik af tasarısı oldu. Acil kararnamelerle yolsuzluklardan yargılananlar başta olmak üzere binlerce hükümlü için af öngören tasarısına tepkiler dinmiyor.

Başkent Bükreş’te 20 bine yakın eylemci, Universitate meydanında toplanarak hükümeti protesto etti. Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, protesto meydanına gelerek eyleme destek verdi. Daha sonra yürüyüşe geçen eylemciler protestoyu hükümet binası önünde sürdürdü.

Kararnamenin yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatacağını savunan göstericiler, “Hükümet istifa”, “Yolsuzlukla mücadele bürosu sizi de cezaevine alsın” “Adaleti yolsuzluklarınıza bulaştırmayın” şeklinde sloganlar attı.

Başkentte Üniversite Meydanı’nda toplanan 20 bine yakın vatandaş hükümet binalarına yürüdü. Protesto yürüyüşünün başladığı yer olan Üniversite Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis da vatandaşlara destek verdi. Iohannis, “Bu kesinlikle kabul edilemez. Tasarı, yolsuzluktan hüküm giymiş yüzlerce politikacının bedel ödemeden temize çıkması anlamına geliyor. Romanyalılar bunu büsbütün bir hakaret olarak görmekte haklı.”

CUMHURBAŞKANI IOHANNİS: ROMEN HALKI BUNA İZİN VEREMEZ

Eylemcilerin Hükümet binasına doğru yürümesinden sonra meydandan ayrılan Cumhurbaşkanı Iohannis, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da “Binlerce vatandaşla birlikte tepkimi göstermek için meydana gittim. Hukuki problemleri olan bir kısım politikacı ceza yasasını değiştirmek istiyor. Hukukun üstünlüğünü zayıflatmak istiyor. Böyle bir duruma izin verilemez. Romen halkı buna izin vermez” ifadesine yer verdi.

Kalabalık daha sonra hükümet binasının önünden ayrılarak, ülkede 11 Aralık’ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (PSD) genel merkez binasına doğru yürüyüşe geçti. Burada da sloganlar atan göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

Kararnameye tepki gösteren protestocular, Cluj Napoca, Timişoara, Buzau, Pitesti, Piatra Neamt, Baia Mare, Suceava, Satu Mare, Brasov, Yaş, Köstence, Craiova’nın yanı sıra Paris ve Brüksel de çeşitli gösteriler düzenledi.

Bu arada kararnameye tepkiler bugün de ülkenin çeşitli şehirlerinde devam ediyor.

HÜKÜMET KANADI: DARBENİN BAŞLANGICI BİR EYLEM

Cumhurbaşkanının eyleme verdiği destek hükümet kanadını kızdırdı. Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea, cumhurbaşkanının eylemci lideri gibi davrandığını savunarak, protestolar için ‘’bir darbenin başlangıcı’’ ifadesini kullandı.

Dragnea’nın hedefine istihbarat kurumu SRİ’yi de koydu. Protestoya istihbaratçıların ön ayak olduğunu ima eden sosyal demokrat lider, ilk kabine toplantısında devlet kurumlardaki istihbarat elemanlarının tespitini isteyeceğini söyledi. İstihbarat kurumu ise Dragnea’nın suçlamasını ‘karalama’ olarak nitelendirdi.

Sosyal demokrat-liberal koalisyon hükümetinin hazırladığı af tasarısı, yolsuzluktan cezaevine giren siyasetçi ve işadamlarının serbest kalmasını sağlayacağı gerekçesiyle Romen toplumunun tepkisini çekiyor. Tasarı, bir kısmı eski bakan olmak üzere en az 25 eski milletvekili ve çok sayıda işadamının salıverilmesini öngörüyor.

Başbakan Sorin Grindeanu’nun geçtiğimiz haftaki bakanlar kurulu sonrası duyurduğu tasarı belirli suçlardan beş yıldan az hapis cezası almış kişilerin affını öngörüyor. Ayrıca kararnamelerle kamu çalışanlarının görevi kötüye kullanma suçunun, 50 bin Euro’yu aşmayacak bütçe zararı doğurmuş olma koşuluyla yasal hale getirilmesi hedefleniyor.