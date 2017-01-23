MURAT KÂNİ

Hollanda’nın Lisse kasabasındaki Keukenhof Çiçek Bahçesi’nde başta lale olmak üzere 7 milyon çiçek bulunduğunu biliyor muydunuz?

Mart ayında kapılanı ziyaretçilerine açan Keukenhof, aynı zamanda dünyanın en büyük çiçek bahçesi. Lisse kasabasında bulunan 32 hektar büyüklüğündeki bahçeyi yılda ortalama 100 ülkeden bir milyona yakın kişi ziyaret ediyor. Bu yıl 66. kez kapılarını açacak olan Keukenhof, ilk olarak 1949 yılında kuruldu. Keukenhof’a girişte suni gölleri, değişik şekiller halinde hazırlanmış çiçek toplulukları, adlarını kraliyet ailesi Oranje Nassau üyelerinden alan seraları ve boş alanlara yerleştirilmiş rengârenk çiçekler oldukça ilgi çekiyor.

LALE 16. YÜZYILDA OSMANLI’DAN AVRUPA’YA GELDİ

Keukenhof Oranje Nassasu bölümünde 11. yüzyıldan beri Türkler tarafından yetiştirilen laleler, 16. yüzyılda batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu’na yaptıkları ziyaretlerle Avrupa’ya taşınır. Kanuni Sultan Süleyman’ın büyükelçisi De Busbecq, Hollandalı botanikçi Carolus Clusius’a ilk lale soğanlarını hediye eder. Kanuni Sultan Süleyman’la ilgili tabela ve bilgiler Keukenhof’ta bu yılda yer alacağı belirtiliyor. Keukenhof çiçek bahçesinde her gün bir etkinlik olacağına dikkat çeken fuar yetkilileri, açık hava klasik müzik konserleri, çiçeklerle yapılan ilginç şovlar, mini hayvanat bahçeleri ve çiçek üretimi atölyeleri olacağını söylüyor. Parkın yanındaki nehirden hareket eden motorlarla kanallar arasında lale tarlalarını dolaşmak için bisiklet turları organize edilecek.

KEUKENHOF’A NASIL GİDİLİR?

Amsterdam’dan 26 kilometre mesafede olan Lisse şehrinde bulunan Keukenhof’a gitmenin en kolay yolu otomobil kullanmak. Bunun yanı sıra şehirlerden tren ve otobüsler kalkıyor. Keukenhof’a giriş ücreti büyükler için 16 Euro. 0-3 yaş arası çocuklar ücretsiz, 4-11 yaş arası için girişler 8 Euro. Araba parkı için ise 6 Euro ödemek zorundasınız.