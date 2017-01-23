Cadı avı dur durak bilmiyor. Son olarak babalarını, ziyarete giden 5 kardeşin anneleri de orada tutuklanınca cezaevi önünde yaşanan dram sosyal medyaya yansıdı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sözkonusu olayın görüntülerini şahsi hesabından paylaştı. Tanal, videoya şu notu düştü: ”Sincan Cezaevine babalarını görüşe giden ailenin; annesini de orda tutuklanması ile 5 kardeşin cezaevi önündeki dramı. Bana gelen mesajı aynen yayınlıyorum.”

Görüntüde, videoyu çeken kardeşin ağlamaları duyuluyor. ‘Bizim engelli kardeşimiz var, Allah’a havale ediyoruz’ ifadeleri hıçkırıklarına karışıyor. Bir ara arabanın kapısını açıyor ve içeride küçük kardeşleri görünüyor.