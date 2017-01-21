ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevi devraldı. Başkan olarak ilk konuşmasını Beyaz Saray önünde yapan Trump, kendinden önceki başkanlar ile Obama ve eşine teşekkür etti. Yapılan törenin bir başkandan diğer başkana görev devri olmadığını, Washington’un gücünün halka devri olduğunu söyledi. Seçmenlerine seslenen Trump, bugünü kutlamalarını istedi.

Trump çiftini Beyaz Saray’da ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama karşıladı. Halef – selef başkanlar eşleriyle birlikte Trump’ın yemin töreninden önce kahve içti. Beyaz Saray resmi Twitter hesabından “Evet yapabiliriz, evet yaptık. Son sekiz yılın bir parçası olan herkese teşekkürler” mesajı paylaşıldı.

Sokaklar karıştı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde, Washington’da protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı. Siyah kostümlü göstericilere polis, gazla müdahale etti. Trump’ın göçmen karşıtı ve ırkçı politikalarını protesto eden, ‘Sınırlar yoktur’ ve “Irkçıları keniden korkutun” yazılı pankartlar taşıyan siyah giysili bir grup eylemciye polis müdahale etti.