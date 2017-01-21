Romanya’ya ilk gelen Hizmet Gönüllülerine sahip çıkan, annelik yapan Köstenceli (Mangalya) Saliha teyze (Seit) 94 yaşında hayatını kaybetti.

1923 yılında dünyaya gelen Saliha Seit’in cenazesi bugün Mangalya’da kılınan cenaze namazından sonra Müslüman mezarlığında dualarla toprağa verildi.

94 yaşındaki Saliha teyze, 1996’dan beri geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç hayatı yaşıyordu. Felçi olmasına rağmen şuuru yerinde olan Saliha teyze’nin ağzından son ana kadar dualar eksik olmadı.

21 yıl boyunca felçli annesine bakan Saliha teyzenin oğlu Özgür Seit, “Ben annemin tek oğlu, tek çocuğuyum ama Hizmetteki çocuklarının sayısını hatırlamıyorum” dedi.

Saliha teyze, 1990’lı yıllarda Romanya’ya gelen ilk hizmet gönüllülerini aylarca evinde misafir etmiş, annelik yapmıştı.

HİZMET MUHACİRLERİNİN GELECEĞİNİ RÜYASINDA GÖREN ANAYDI

Yazar Niyazi Şanlı, “Işık Süvarileri” isimli eserinde Romanya’ya ilk gelen Hizmet Gönüllülerine Mangalya’daki Saliha Seit teyzenin nasıl sahip çıktığını şöyle aktarıyor:

“… Bilal Hoca, Köstence’ye bağlı Anadolu havası esen, Karadeniz kıyısındaki Mangalya’ya gitti. Bir ay kadar kaldıktan sonra Türkiye’ye gelip eşi Şerife hanım ve çocuğunu da alarak Mangalya’ya döndü.

Şerife hanım yalnızlık çektiğinde Saliha Teyze’nin evini can simidi görüyor ve orayı güvenli bir ana kucağı gibi hissediyordu. Küçük bir bahçe içinde kerpiçten yapılmış, Orta Anadolu evlerini andıran evinde Saliha Teyze, Türkiye’den gelen herkese kucak açmıştı. Bir bacağı kısa, yıllardır yatalak, yaşlı bir anamız olan Saliha Teyze, güler yüzlü, mütedeyyin bir kadındı. Yattığı yerde Risale-i Nur okuması onu Şerife hanımın gözünde daha da sevimli kılıyordu. Saliha Teyze tarihin tozlu sayfalarından çıkmış bir Osmanlı anasıydı. Pek çok arkadaşımızın geleceğini rüyalarında gören ve bekleyen analarımızdan biriydi. Gönlü geniş. Kimin canı sıkılsa, ruhu daralsa, bir derdi olsa bu anamıza koşuyordu. Güler yüzü ve varlığı ile güven veriyordu. Saliha teyzemiz, Mecidiye’li Saber Hala’nın değişik versiyonuydu…”

Dobruca’dan ayrılanlar geride, hep gözü yaşlı, siyanet meleği teyzeler bıraktılar..

Cenab-ı Hak’tan Saliha Teyzemize sonsuz rahmetler diliyoruz.