Bükreş’te bu sabah 04.00 sıralarında Bamboo isimli gece kulübünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı. 27’si ayakta tedavi edilen yaralılardan 11’inin çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Yaralıların yangın sırasındaki duman ve gazdan etkilendikleri belirtildi. Yangından sonra yaklaşık 3000 metrekarelik gece kulübünün çatısının çöktüğü vurgulandı. Çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmayan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KULÜBE GEÇEN YIL CEZA KESİLMİŞ

Sektör 2 Belediye Sözcüsü Anatol Albu, kulübün 2012 yılında işletme izni aldığını ancak kulübe geçen yıl bazı işletme izinlerinin eksikliğinden dolayı ceza kesildiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI: YASA VE KURALLAR ÇİĞNENMEYE DEVAM EDİLİYOR!

Yangın olayı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bu olayların devam etmesinin ardında yasa ve kural tanımazlığın neden olduğunu söyledi. Iohannis’in açıklaması şöyle: “Anlaşılan Colectiv yangınından ders alınmamış. Bu yangında da görülüyor ki yasalar ve kurallar tekrar çiğnenmiş. Kurallar bir çiğnendiği zaman her zaman böyle olaylar yaşanabiliyor. Yangında şu ana kadar kimsenin hayatını kaybetmemesi sevindirici. İlk yardım ekiplerimizin anında olaya müdahale etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”

Bükreş’te 30 Ekim 2015’te Colectiv isimli gece kulübünde çıkan yangında da 64 kişi hayatını kaybetmişti. Halkın yaptığı protestolar üzerine Victor Ponta başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.