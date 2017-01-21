Bu sabah meydana gelen Bamboo Kulübü yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, eğer adı geçen kulübün bağlı bulunduğu belediye ve otoritelerden çalışma izni belgeleri yoksa kapatılması gerektiğini açıkladı.

Firea, Facebook hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Bugün Başkentimizde bir kulüp yangını meydana geldi.. Herhangi bir vatandaşımızın hayatını kaybetmemesi sevindirici bir durum. Fakat kulübün bağlı bulunduğu Belediye ve resmi otoritelerin belgeleri incelenecek. Eğer çalışma izin ve belgeleri yoksa, kural ve yasalara uymamışsa kapatılması gerekir. İnsan hayatıyla oynanmasına izin verilemez” dedi.

Sektör 2 Belediye Başkanı Mihai Mugur Toader ise yaptığı açıklamada Bamboo kulübünün izinsiz işletildiğini, çalışma izin ve belgeleri bulunmadığını bu nedenle geçen yıl kulübe ceza verildiğini açıkladı.

Bu arada bugün sabah meydana gelen Bamboo kulübü yangınında yaralananların sayısı da 42 kişiye ulaştı. Yaralıların duman ve gazdan etkilendikleri, herhangi bir yanık olayı olmadığı bildirildi.