Bilindiği gibi Norveç yeşil ve dağlık bir ülke. Bu haliyle ülke ormanlarında çok sayıda yaban geyiği yaşam sürüyor. Bahar aylarında yüksek dağları ve derin ormanları tercih eden geyikler, kışa doğru karınlarına doyurmak için şehre yakın bölgeleri tercih ediyor.

Ürkek bir yapıya sahip olan geyikler, zaman zaman Norveç halkıyla sıradışı iletişim ve dostluklar kuruyor. Aurland bölgesinde yaşayan hayvan sever yaşlı Norveçli Mette Kvam, bunlardan biri. Norveç devlet televizyonunan konuşan (NRK) Kvam, yaklaşık 3 yıldır mutfağın penceresinden büyük bir geyiği kendi elleriyle beslediğini söylüyor.

GEYİK BENİM SABİT ZİYARETÇİM OLDU

Norveçli yaşlı kadın, geyiğe ‘Flippen’ ismini vermiş. ‘’Neredeyse benim arkadaşım oldu.’’ diyen Kvam, geyiğin kendisini ziyareti sırasında boynuzlarını kaşıdığını aktarıyor. Geyiğin bazen acemice ve ürkek davrandığını belirtiyor.

Geyiğin kendisini günde iki defa ziyaret ettiğinin söyleyen Norveçli, mutfağın penceresinin önüne gelip, iki ayaklarını birden mutfağa doğru kaldırıp, vücut diliyle kendisinden ekmek istediğini kaydediyor. Geyiğin genelde sabah ve öğleden sonra geldiğini hatırlatıyor. Ancak çevredeki avcıların, bu geyiği avlamak istediğinden dolayı biraz endişeli. Kvam, geyiğin iyi bir hafızaya sahip olduğunu vurguluyor.

HÜSREV GÜLEÇ / OSLO