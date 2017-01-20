Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri devam ediyor. Değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında bir dakikalık söz talebi karşılanmayan Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı birleşime ara verdi.

Aylin Nazlıaka’nın eyleminden sonra Meclis’te tansiyon yükseldi. AKP’li kadın vekiller Nazlıaka’ya müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında HDP milletvekili Pervin Buldan ve CHP’li Şafak Pavey yere düştü. Pervin Puldan göğsüne darbe aldığı için hastaneye kaldırıldı.