Meclis’ten yayın yapan @yelizadeley isimli trol hesabı yönetenin, Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıktı.

@yelizadeley kullanıcısı Genel Kurul salonunun içinden Periscope yayını yapıyordu, ancak bu isimde bir kadın milletvekili yoktu. Bir süre sonra Periscope yayının ön kameraya geçmesiyle o hesabın fake yani sahte olduğu ortaya çıktı.

AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı’nın, @yelizadeley adıyla sahte hesap açtığı ve o hesap üzerinden Periscope yayını yaptığı anlaşıldı.

Hesap kısa süre sonra kapatıldı. Çamlı’nın ‘yelizadeley’ adlı kullanıcı olduğu ortaya çıkınca CHP’li milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı’ya ‘Yeliz’ diye seslendi.