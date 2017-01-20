Meclis’ten yayın yapan @yelizadeley isimli trol hesabı yönetenin, Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıktı.

@yelizadeley kullanıcısı Genel Kurul salonunun içinden Periscope yayını yapıyordu, ancak bu isimde bir kadın milletvekili yoktu. Bir süre sonra Periscope yayının ön kameraya geçmesiyle o hesabın fake yani sahte olduğu ortaya çıktı.

AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı’nın, @yelizadeley adıyla sahte hesap açtığı ve o hesap üzerinden Periscope yayını yaptığı anlaşıldı.

Hesap kısa süre sonra kapatıldı. Çamlı’nın ‘yelizadeley’ adlı kullanıcı olduğu ortaya çıkınca CHP’li milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı’ya ‘Yeliz’ diye seslendi.

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