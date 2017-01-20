Şehit olan ağabeyi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze törenindeki isyanıyla gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan’ın OYAK’taki parasına tedbir konulduğu öğrenildi.

Cenaze törenindeki isyanıyla gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan’ın OYAK’taki parasına tedbir konulduğu öğrenildi.

OYAK’taki parası ödenmeyince OYAK’a karşı icra takibi başlatan Mehmet Alkan, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında kendisine ödeme yapılmaması konusunda şerh konulduğunu öğrendi. Alkan, bugüne kadar soruşturma ile ilgili kendisine hiç bilgi verilmemesini ve ifadeye çağrılmamasına dikkat çekerek “bir kumpası çağrıştırıyor” dedi.

Olayın detaylarını Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde şöyle anlattı:

“Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu gereği askeri personelin brüt maaşının yüzde 10’u peşin olarak kesiliyor, en az 10 yıl görev yaptıktan sonra ayrılmaları halinde “emeklilik yardımı” olarak ödeniyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilenlere, OYAK kestiği paraları ödemiyor.

Yüzbaşı Ali Alkan, teröristler tarafından şehit edilmiş, ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan 24 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen cenaze törenindeki isyanını Osmaniye Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaretinde de “Dağdaki terörü şehre indirenler olayların asıl sorumlusudur” diye sürdürmüştü. Alkan, 15 Temmuz darbesinden sonra ihraç edildi. OYAK’taki parası ödenmeyince 21 Aralık 2016 tarihinde OYAK’a karşı icra takibi başlattı. Alkan, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında 30 Aralık 2016 tarihinde, kendisine ödeme yapılmaması konusunda şerh konulduğunu öğrendi.

Alkan, “Ben OYAK’tan paramı isteyince bir tedbir kararı verilmesi, bir yıla yakın süredir devam eden bir soruşturmada adımın geçtiği söylenmesine karşın haberimin olmaması, darbe teşebbüsünden önce başladığı anlaşılan soruşturmada bugüne kadar ifade veya başka bir işlem için çağrılmamam, Ankara’da ikamet eden ve görev yapan bir kişi olarak İzmir’le bir ilgimin olmaması kumpası çağrıştırıyor” diyor.

Şimdi Mehmet Alkan İzmir yolunda… Şehit Ali Yüzbaşı’nın ağabeyinin, parasının ödenmemesinden çok ağrına giden F… gerekçesiyle ihraç edilmesiydi. Sayfasına “Tek başıma kalsam da, zindana düşsem de mücadelemi sürdüreceğim, onlara hakkımı helal etmeyeceğim” notunu düşmüş.”