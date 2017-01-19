Romanya yargısı, 27 yıl önce gösteride ölen 4 madencinin hesabını dönemin cumhurbaşkanı ve diğer yöneticilerinden soruyor. Eski cumhurbaşkanı İon İliescu ile dönemin başbakanı ve istihbarat başkanı da sanık olarak dosyaya girdi.

İnsanlığa karşı suç işleyenler, dünyanın neresinde olursa olsun yargı karşısına çıkıyor. Bunun son örneklerinden biri Romanya’dan. 1990’da 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı eylemlerde, sivillere karşı sistematik şiddet kullandıkları gerekçesiyle dönemin cumhurbaşkanı, başbakan ve istihbarat başkanına soruşturma açıldı.

Askeri savcılar 27 yıl sonra raftan indirdikleri dosyada yer alan isimleri ifadeye çağırdı. 18 sanıklı dosyada, dönemin cumhurbaşkanı İon İliescu geçtiğimiz günlerde savcılara ifade verdi. 87 yaşındaki İliescu, ısrarlı sorulara ‘’Tabiiki suçsuzum.’’ cevabını vermekle yetindi. Eski cumhurbaşkanının yanı sıra, dönemin başbakanı Petre Roman, dönemin istihbarat başkanı Virgil Magureanu ve birçok üst düzey yönetici de aynı dosyada sanık olarak ifade verdi.

İfade işlemlerini tamamlayan savcıların önümüzdeki günlerde iddianameyi yüksek mahkemeye sunması bekleniyor.

Madenciler ayaklanması (Mineriade), ihtilal sonrası Romanyasının en büyük kalkışması olarak tarihe geçti. 13 Haziran 1990’da başlayan ayaklanma, madencilerin başkent Bükreş’e doğru yürüyüşe geçmesi ile alevlendi. Başkentteki gösterilerde polisin plastik mermi kullanması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İki gün süren gösteriler sonunda 1200’ü aşkın sivilin işkence gördüğü belirtiliyor.