Romanya’da binlerce kişi, hükümetin genel af ve bazı yolsuzlukla ilgili suçları acil kararnamelerle yasal hale getirme planlarını protesto etti. Protestocular özellikle kararnamelerle gidilecek düzenlemelerin yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatacağını savunuyor. hükümetin kararname ile halen cezaevinde bulunan veya yargılaması süren 30’un üzerinde milletvekili ve eski bakanı kurtarmayı planladığı belirtiliyor.

Bükreş‘teki yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katılırken, kalabalıklar, “yolsuzluk öldürür” “Demokrasilerde hırsızların yeri cezaevidir”, “DNA’yı engellemeyin”, şeklinde sloganlar attı. Ülkenin kuzey batısındaki Cluj kentinde de gösteri düzenlendi.

Hükümet, kabine toplantısında görüşmeyi planladığı kararname taslağında, bir kaç suçtan 5 yıldan az ceza almış kişiler için af öngörüyor. Aynı zamanda, 200 bin Lei’den (47.522 Dolar) daha az bütçe zararına neden olan görevi kötüye kullanma suçunu yasal hale getirmek istiyor.

CUMHURBAŞKANI, KARARNAMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak kararnamenin görüşüleceği duyumunu alan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ilk kez dün kabine toplantısına katıldı. Nadir görülen olayda kanuni hakkı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı göreve seçildiğinden beri ilk kez Bakanlar Kurulu’na başkanlık yaptı.

Iohannis, bakanları ceza kanununu kararname ile değiştirmemeleri ve yolsuzlukla mücadele konusundaki taahhütlerinden geri adım atmamaları konusunda uyardı.

Başbakan Sorin Grindeanu ise kararname çıkarmanın hükümetin en doğal hakkı olduğunu belirterek konuyu tekrar gündeme getirebileceği sinyalini verdi.

Romanya’yı yolsuzlukla mücadele çalışmalarında öven ve halen Bulgaristan’la birlikte izlemeye devam eden Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri de çıkarılmak istenen kararname ile ilgili endişelerini dile getirdi.