Romanya Meteoroloji yetkilileri (ANM), bugünden başlayarak önümüzdeki hafta sonuna kadar Başkent Bükreş dahil 20 şehir için don ve aşırı soğuk nedeniyle sarı alarm verdi.

Alarm verilen bölgelerde sıcaklıkların yer yer -25 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ülkenin iç, güney ve doğu bölgelerinde şiddetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Şiddetli soğuk ve don olaylarının Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Alarm verilen il ve bölgeler şöyle: Bükreş, Ilfov, Mureş, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj, Valcea, Argeş, Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Olt ve Dolj. Muntenia ve Dobruca.