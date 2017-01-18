ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’un 20 Ocak’ta düzenlenecek göreve başlama töreninde Romanya’yı Başbakan Sorin Grindeanu ile Parlamento Başkanı Liviu Dragnea temsil edecek. Grindeanu ve Dragnea Washington’daki resmi temasların dışında bazı yatırımcılar ve buradaki Romen toplumu temsilcileri ile çeşitli görüşme ve ziyaretler gerçekleştirecek.

Grindeanu, 5 gün sürecek ABD ziyareti süresince Hükümete Başkanlık yapması için Yardımcısı Sevil Shhaideh’e vekalet verdi. Shhaideh, 5 gün boyunca Başbakanlık yetkisi ile görev yapacak.

Bu arada Cumhurbaşkanlığından geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan açıklamada ise Washington’daki Trump’ın göreve başlama törenine Romanya adına sadece Büyükelçi George Cristian Maior’un katılacağı duyurulmuştu.