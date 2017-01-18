Romanya’nın en ünlü aktörleri arasında yer alan Ion Besoiu, bugün tedavi gördüğü C.C. Iliescu Kardiyoloji Enstitüsü’nde 85 yaşında hayatını kaybetti.

80’inin üstünde filmde rol alan, yüzlerce tiyatro oyunu sergileyen, televizyon ve radyo programlarında yer alan Besoiu’nun çok sayıda ödülü de bulunuyor.

11 Mart 1931 yılında Sibiu’da dünyaya gelen ünlü aktör, Sibiu Tiyatro Müzik Akademisi’nden mezun oldu. Daha sonraki hayatını Bükreş’te geçiren Besoiu, 1967 ylında “Lucia Sturdza Bulandra” sahnesinde yer aldı. O tarihten bugüne yer aldığı yüzlerce film ve tiyatro oyunu Romen halkı tarafından beğeniyle izlendi.

19 Mart 2001 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Ion Iliescu tarafından Romen Tiyatro ve Kültürüne yaptığı katkılardan dolayı ünlü aktöre “Romanya Yıldızı” unvanı verildi.

Romanya Kültür Bakanı Ioan Vulpescu, yayınladığı başsağlığı mesajında Romen kültürünün önemli bir temsilcisi olan Ion Besoiu’yu kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.