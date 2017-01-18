New York Times muhabiri Rod Nordland’ın, Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

ew York Times gazetesinin deneyimli muhabiri Rod Nordland’ın, Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Salı günü Atatürk Havalimanı’na inen Nordland, hiçbir açıklama yapılmaksızın sınır görevlileri tarafından kabul edilmeyip Londra’ya geri gönderildi.

Geçen ay Türkiye’den yazdığı haberler dahil olmak üzere 150’den fazla ülkeden haber geçen Nordland’ın ülkeye kabul edilmemesi New York Times tarafından “hükümetin yerli ve yabancı medyaya karşı yönelik baskısının bir parçası” olarak yorumlandı. Türk makamlarından konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Nordland, “sınır polisinin kendisine adının İçişleri Bakanlığı’nın listesinde bulunduğunu ve girişine izin verilemeyeceğini söylediklerini” aktardı. Polislerin bir sonraki uçağa bindirilerek ülkeden gönderileceğini aktardığını söyleyen Nordland, polislerin söz konusu yazıda neden kabul edilmediğine dair bir açıklama bulunmadığını aktardıklarını söyledi.

Avukat Orçun Çetinkaya, havalimanı polislerinin bir meslektaşına ‘ulusal güvenlik’ nedeniyle Nordland’ın kabul edilmediğini söylediklerini ifade etti.

New York Times’ın yönetici editörü Dean Baquet, durumu “hukuk dışı ve basın özgürlüğünü kırıcı” olarak niteledi.

New York Times’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı David McCraw de ilk kez bir New York Times muhabirinin Türkiye’ye girişine izin verilmediğini ifade etti.

New York Times haberinde Türkiye’de çok sayıda gazetecinin hapiste olduğunu ve pek çok yabancı muhabirin de baskı altında tutulduğunu veya sınır dışı edildiğini hatırlattı.NYT’nin haberinde Nordland’in Kasım ve Aralık ayında yazdığı PKK’ya ilişkin makalelerin girişine engel olabileceği belirtildi.

Gazete, 14 Ocak’ta “Türkiye’nin basına acımasız saldırısı” başlıklı bir yazı ile medyaya yönelik baskıları eleştiren editoryal bir yazı kaleme almıştı.